Психотерапевт рассказал, как распознать передозировку антидепрессантов

Врач Вилков: о передозировке антидепрессантами говорит сонливость и рассеянность

Психотерапевт Алексей Вилков заявил, что у чрезмерного употребления антидепрессантов яркие признаки, среди которых — сонливость, заторможенность действий и рассеянность внимания, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам врача, еще один важный симптом передозировки антидепрессантами — это нарушение речи. У такого пациента она становится несвязной.

«Человек становится очень рассеянным, отвечает на вопросы невпопад или вообще не отвечает, ошибается, может создаться впечатление, что он теряет связь с реальностью или проваливается в сон», — отметил Вилков.

Дозировку антидепрессантов можно регулировать только после консультации с лечащим психиатром. Даже минимальное изменение дозы может привести к появлению серьезных побочных эффектов.

При этом, если человек уже длительное время принимает препарат, то побочные эффекты сводятся к минимуму.