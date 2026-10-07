Психотерапевт проведет лекцию для будущих родителей в Жуковском 10 октября

Психотерапевт Виктория Субботина 10 октября в 11:00 проведет занятие в «Школе будущих мам» при женской консультации Жуковской областной клинической больницы. Встреча приурочена ко Дню беременных, который отмечают 7 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Занятие состоится в субботу, 10 октября, в женской консультации городской поликлиники Жуковской областной клинической больницы. Штатный психотерапевт консультации Виктория Субботина ответит на вопросы будущих родителей.

«Беременность — время серьезных перемен: меняется тело, гормональный фон, образ жизни, появляются новые роли и ответственности», — напомнила заведующая женской консультацией Татьяна Швыряева.

Она пояснила, что беременные могут испытывать тревогу, мешающую спать, перепады настроения, подавленность, утрату интереса к жизни и страхи о здоровье ребенка, родах и материнстве. Возможны обострение проблем в отношениях с партнером или близкими и трудности с принятием изменений внешности и ритма жизни. Специалисты готовы помочь с этими вопросами.

На встречу приглашают пациенток женской консультации и будущих пап. Лекции проходят регулярно, а побывавшие на них родители отмечают их пользу. 17 октября состоится лекция педиатра «Уход за новорожденным», 24 октября — занятие «Грудное вскармливание».

Записаться можно через врача женской консультации, но посещение возможно и без записи. Начало — в 11:00. Место проведения — городская поликлиника, кабинет 332, корпус 1, улица Фрунзе, 1. Вход — со стороны улицы Чкалова, 28.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.