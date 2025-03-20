Психотерапевт объяснила, почему после успеха счастье проходит быстро

Положительные эмоции от успеха проходят быстрее, чем ощущение провала, из-за особенностей психики человека, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«После достижения успеха мы часто испытываем кратковременное счастье, но вскоре возвращаемся к своему исходному уровню счастья, так как новые достижения быстро становятся нормой. В то же время негативные события оказывают более длительное влияние на психику, поскольку стрессовые реакции требуют больше времени для обработки», — пояснила Крашкина.

Она добавила, что это связано с эффектом адаптации, который объясняет способность человека быстро привыкать к положительным обстоятельствам.

«Положительные эмоции быстро угасают, потому что мозг адаптируется к новым условиям. Негативный опыт, наоборот, дольше остается в памяти, потому что организм воспринимает его как потенциальную угрозу, требующую обработки», — отметила психотерапевт.

По словам специалиста, ключ к устойчивому счастью — это развитие эмоциональной устойчивости и способность переключаться с негатива на позитив.

«Практика благодарности, ведение дневника и осознанность помогают быстрее справляться с негативными эмоциями и сохранять внутреннее равновесие», — отметила врач.

Международный день счастья отмечается 20 марта с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.