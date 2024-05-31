Психотерапевт Муталиев рассказал о причинах никотиновой зависимости

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Никотин, основное психоактивное вещество в табаке, высвобождает дофамин в тех же областях мозга, что и другие аддиктивные препараты. Этот нейромедиатор вызывает изменения в настроении, создавая временное ощущение удовольствия. Об этом РИАМО сообщил врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Тимур Муталиев.

Всемирный день без табака, отмечаемый ежегодно 31 мая, был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1987 году. Курение явление одной из самых значительных предотвратимых причин смерти в мире, приводя к смерти каждого десятого взрослого человека.

«Вдыхаемый табачный дым доставляет никотин в мозг в течение 20 секунд, что обусловливает высокую скорость формирования зависимости, сопоставимую с опиоидами, алкоголем и кокаином. Данный прилив положительных эмоций является центральным элементом процесса формирования зависимости», — сказал психотерапевт.

Прекращение употребления табака приводит к снижению уровня никотина в мозге. Эта динамика инициирует процессы, способствующие появлению тяги и желания, которые поддерживают зависимость.

Долгосрочные изменения в мозге, индуцированные хроническим воздействием никотина, приводят к формированию никотиновой зависимости. Попытки отказа от курения вызывают симптомы абстиненции, которые купируются возобновлением употребления табака.