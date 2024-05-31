Психотерапевт Муталиев дал советы, как бросить курить

Поиск мотивации к отказу от курения требует глубокого самоанализа и определения личного, весомого аргумента, который сможет перевесить влечение к никотину, сообщил РИАМО врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Тимур Муталиев.

Всемирный день без табака, отмечаемый ежегодно 31 мая, был учрежден ВОЗ в 1987 году. Курение является одной из самых значительных предотвратимых причин смерти в мире. Оно приводит к смерти каждого десятого взрослого человека.

«Курение является частью социокультурной истории. В кинофильмах, рекламах и музыкальных клипах курение ассоциируется с красотой, молодостью и свободой. Такие образы во многом оказывают влияние на молодых людей, делая курение более привлекательным», — сказал Муталиев.

Также, по словам врача, курение связано с образом «плохого парня», что может давать молодым людям чувство бунтарства и независимости. Некоторые из них начинают курить, чтобы подчеркнуть свою независимость от общественных норм и ожиданий.

«В прошлом табачные компании активно использовали маркетинговые стратегии, чтобы придать курению „модный“ образ. Рекламные кампании с использованием красивых образов, известных актеров и знаменитостей создавали иллюзию привлекательности и стиля», — добавил психотерапевт.

Как бросить курить

Аргумент должен иметь ярко выраженную индивидуальную значимость и представлять собой убедительный стимул для преодоления зависимости. В качестве такого аргумента может выступать стремление оградить близких от негативного воздействия пассивного курения, осознание повышенного риска развития рака легких, сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий, вызванных курением, а также желание сохранить молодость и жизненную энергию.

«Помимо пользы для здоровья, одним из плюсов отказа от сигарет является экономия денег. Существуют онлайн-калькуляторы, которые подсчитывают, насколько богаче вы станете. Вознаградите себя, потратив часть денег на что-то важное для себя», — сказал врач.

Прекращение курения сопровождается симптомами, обусловленными никотиновой абстиненцией. Среди них выделяются головные боли, изменения настроения и снижение энергетического потенциала. Возникающая тяга к курению представляет собой значительный вызов для курильщиков, желающих отказаться от этой привычки.

«Никотинозаместительная терапия предлагает эффективный инструмент для управления этими симптомами и подавления влечения к никотину. Применение никотиновых жвачек, пастилок и пластырей в комплексе с программами отказа от курения значительно повышает вероятность успешного преодоления никотиновой зависимости», — добавил Муталиев.

При отказе от курения необходимо найти альтернативные методы релаксации для компенсации утраты привычной формы снятия стресса. Существует множество доступных методов — физические упражнения для выброса эндорфинов, прослушивание любимой музыки, общение с друзьями, посещение массажа, выделение времени на любимые хобби. В первые недели после отказа от курения рекомендуется избегать ситуаций, способных повысить уровень стресса, так как это может спровоцировать срыв.

«Как только вы бросите курить, вы сразу же начнете получать пользу для здоровья. Уже через 20 минут ваш пульс приходит в норму. В течение дня уровень угарного газа в крови также приходит в норму. Уже через 2-3 недели вы начнете снижать вероятность сердечного приступа. В долгосрочной перспективе вы также снизите вероятность заболеть раком легких и другими онкологическими заболеваниями», — заключил психотерапевт.