Психотерапевт Мартынов рассказал, как вести себя при панической атаке

«Когда возникает неожиданная паника, важно помнить о нескольких стратегиях, которые могут помочь преодолеть это состояние. Прежде всего, необходимо контролировать свое дыхание, делая медленные и глубокие вдохи и выдохи. Это поможет уравновесить физиологию и снизить уровень тревоги. Осознавая свое состояние, важно принять его и не начинать бороться с паникой», — сказал Мартынов.

Он добавил, что существуют техники релаксации, медитации и медленного расслабления мышц для снятия напряжения.

«Еще одним эффективным способом является обращение к поддерживающему окружению за помощью или обращение к специалисту по ментальному здоровью для получения профессиональной поддержки», — отметил психотерапевт.

Мартынов рассказал, что многие профессиональные психологические сообщества предлагают неплохие подборки техник и в том числе приложений из когнитивно-поведенческой терапии, позволяющих переключиться.

Каждый год 18 июня во всем мире отмечают необычный праздник — Международный день паники. В этот день психологи рекомендуют полностью отдаться паническому состоянию, но всегда помнить, что завтра нужно обязательно взять себя в руки. Эта дата — своеобразный психологический тренинг, которые предлагают пройти каждому, кто испытывает усталость или психологическую напряженность.