Психотерапевт Крашкина: запойный просмотр сериала ведет к бессоннице

Даже если мозг продолжает «пережевывать» сюжет, это может привести не к развитию, а к тревожности, эмоциональной нестабильности и интрузивным мыслям, сообщила РИАМО психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.

«Да, мозг продолжает «пережевывать» сюжет — но это не всегда полезно. У некоторых людей это переходит в навязчивое прокручивание, особенно если сериал содержит травмирующие или эмоционально тяжелые сцены», – сказала Крашкина.

Она добавила, что вместо «развития когнитивных навыков» мы получаем интрузивные мысли, бессонницу, повышенную тревожность, эмоциональную лабильность.

«Кроме того, если человек проводит 8–10 часов в день перед экраном, его мозг не «развивается» — он перегружается. Нейропластичность требует не только стимуляции, но и восстановления», – предупредила врач.

Крашкина заключила, что без сна, физической активности, живого общения и смены впечатлений — никакое «ретроспективное воображение» не компенсирует дефицит базовых потребностей мозга.

Ранее в журнале Acta Psychologica было опубликовано исследование ученых из университета Джорджии, что чтение и просмотр сериалов в формате марафона благотворно влияют на психику.