Психотерапевт Крашкина перечислила симптомы хронической усталости

«Симптомы синдрома хронической усталости у взрослых включают проблемы со сном, головные боли, снижение концентрации внимания, постоянное чувство слабости и усталости, эмоциональные расстройства, боли в мышцах и суставах, пониженный иммунитет, ощущение изнеможения, приступы гнева», — сказала Крашкина.

Она добавила, что среди симптомов также озноб, бессонница, боли в суставах, слабость в лимфоузлах, судороги, одышка, тошнота, чувствительность к свету, звукам, запахам и прикосновениям, головокружение и другие неприятные проявления.

«Синдром хронической усталости часто называют болезнью перфекционистов, так как обычно страдают от него те, кто стремится быть идеальными и справиться со всеми задачами. Это состояние часто встречается у жителей крупных городов развитых стран, чаще всего ему подвержены люди в возрасте от 25 до 45 лет», — рассказала психотерапевт.

Она пояснила, что эти люди, которые сосредоточены на продвижении по карьерной лестнице, занимающиеся интеллектуальным трудом и живущие в крупных городах, такие как бизнесмены, журналисты, хирурги или диспетчеры.