Психотерапевт Крашкина назвала книги для борьбы с депрессией

Ранее журналистка Ксения Собчак рассказала, что миллениалы и зумеры стали массово скупать книги о ментальном здоровье. Увеличение спроса отмечено в 2024 году и продолжает расти в 2025 году.

«Чтение книг о ментальном здоровье может оказать положительное воздействие на состояние человека, включая помощь в борьбе с депрессией. Однако важно понимать, что книги не являются заменой профессиональной терапии. Они могут дополнить терапевтический процесс, предоставить поддержку и понимание, а также предложить стратегии для улучшения психического здоровья», — отметила Крашкина.

Она добавила, что книги могут помочь читателям лучше понять свои эмоции и симптомы депрессии. Знание о том, что происходит, может снизить чувство изоляции и тревоги.

«Также многие книги предлагают практические рекомендации и техники по управлению стрессом и улучшению психического здоровья, такие как когнитивно-поведенческая терапия, медитация и практика внимательности. Чтение личных историй и опыта других людей, страдающих от депрессии, может быть терапевтическим, так как читатели могут увидеть, что они не одни в своих переживаниях», — пояснила психотерапевт.

Крашкина указала на то, что некоторые книги могут вдохновлять на изменения в жизни и предлагать новое понимание проблем, что может быть полезно для улучшения настроения и мотивации к действию.

«Среди рекомендуемых книг о ментальном здоровье на первом месте „Как перестать беспокоиться и начать жить“ (How to Stop Worrying and Start Living) — Дейл Карнеги. Это классическая книга, помогающая людям справляться с тревогами и негативными мыслями. На втором месте — „Невыносимая легкость бытия“ (The Unbearable Lightness of Being) — Милан Кундера. Тут уже философский роман, который исследует глубокие темы о любви, жизни и внутреннем конфликте», — поделилась специалист.

На третье место она поставила «Думай медленно… решай быстро» (Thinking, Fast and Slow) — Даниэль Канеман. Книга помогает понять, как мышление влияет на эмоции и поведение. На четвертом месте — «В поисках смысла» (Man’s Search for Meaning) Виктора Франкла. Книга, основанная на личном опыте автора в концлагере, исследует, как найти смысл даже в самых трудных обстоятельствах.

«Чтение может быть важным инструментом на пути к улучшению психического здоровья, однако важно помнить, что в случае серьезных проблем с ментальным здоровьем, таких как депрессия, необходима консультация квалифицированного специалиста», — заключила эксперт.