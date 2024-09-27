Психотерапевт дала советы, как справиться с осенним обострением и хандрой

Во время осеннего обострения важно помнить о том, что в жизни должно быть место и для радости. Нужно заранее продумывать распорядок дня, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Это вопрос индивидуальный. Для этого нужно заранее продумать свой распорядок дня, включая приятные мероприятия. Большинство из нас тратят силы на работу, заботу о доме, воспитание детей, и все это — важные и обязательные части жизни. Но необходимо помнить о том, что должно быть и время для радости», — сказала Крашкина.

Она добавила, что это может быть отпуск в теплых краях, занятия спортом, танцами или посещение культурных мероприятий — все зависит от предпочтений. Главное — найти то, что будет дарить радость и заряд энергии в выходные, будь то чтение любимой книги или просмотр интересного фильма.

«Осень — это действительно непростое время года, особенно когда дело касается нашего самочувствия. Осень, как и весна, знаменует собой период перемен, начиная с сокращения светового дня, которое уже заметно с середины августа. Это влияет на наши биоритмы, так как организм должен приспособиться к изменениям в продолжительности светового дня, что влечет за собой гормональные перестройки», — рассказала психотерапевт.

Крашкина уточнила, что второй важный момент — это значительные перепады температур. В помещении может быть комфортно тепло, а на улице — значительно холоднее.

«Организм при таких резких изменениях тратит много энергии на адаптацию: он вынужден менять частоту сердечных сокращений, сосудистый тонус, что требует дополнительного напряжения. Все это вместе ослабляет иммунитет и обостряет существующие проблемы со здоровьем: у кого-то может появиться мигрень, обостриться язва желудка или псориаз», — отметила специалист.

Многие сталкиваются с проблемами сна, что снижает уровень энергии в течение дня и может вызвать так называемую «осеннюю хандру», которая зачастую воспринимается как депрессия, заключила она.