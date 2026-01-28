Психологи НИКИ детства рассказали, как забота о здоровье снижает риск заболеваний

В Подмосковье с 26 января по 1 февраля проходит неделя Минздрава, посвященная профилактике неинфекционных заболеваний. Эксперты НИКИ детства объяснили, как формирование здоровых привычек с раннего возраста помогает снизить риск хронических болезней, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Неделя Минздрава, стартовавшая 26 января, направлена на профилактику неинфекционных заболеваний среди детей и подростков. По словам специалистов НИКИ детства, основа здоровья закладывается в семье и образовательных учреждениях, где формируются привычки и установки.

Психолог Юлия Ботова отметила, что системная забота о здоровье с ранних лет снижает вероятность развития хронических болезней, таких как диабет, ожирение и сердечно-сосудистые патологии. Воспитание, ориентированное на здоровый образ жизни, включает не только контроль за питанием и режимом дня, но и эмоциональную поддержку, развитие самоконтроля и ответственности за собственное благополучие.

Дети, выросшие в атмосфере заботы о здоровье, реже сталкиваются с тревожностью и легче справляются с нагрузками. Родители, которые подают пример — занимаются спортом, гуляют на свежем воздухе, следят за режимом сна и питания, — способствуют формированию у ребенка правильных привычек.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что задача специалистов — сделать заботу о здоровье естественным выбором для каждого ребенка через понимание важности сна, правильного питания, физической активности и умения выражать эмоции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.