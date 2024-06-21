Психолог: зависимость от селфи может привести к опасным последствиям

Постоянное стремление к увеличению числа лайков и комментариев на селфи может привести как к повышению, так и к снижению самооценки, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

«Постоянное стремление к увеличению числа лайков и комментариев на селфи может привести как к повышению, так и к снижению самооценки. Есть примеры, когда люди в интернете объединяются, лайкают, репостят и поддерживают человека, освещают его талант или, наоборот, привлекают внимание к какой-либо частной проблеме», — сказал Мартынов.

Он добавил, что в случае успеха, например, большое количество лайков, человек может ощущать удовлетворение и повышение самооценки, что, впрочем, может быть краткосрочным. Однако, если количество лайков не соответствует ожиданиям или уменьшается, это может привести к ухудшению самочувствия и снижению самооценки.

«Стремление к признанию соцсетевыми подписчиками также может создать иллюзию ложной уверенности в собственных качествах на основе виртуальных реакций, что в долгосрочной перспективе может отрицательно сказаться на общей уверенности в себе», — заключил специалист.

День селфи (Selfie Day) отмечается 21 июня. Это праздник, посвященный одному из наиболее популярных увлечений наших дней. Считается, что впервые праздник был организован и проведен в США в 2014 году. Распространению этого увлечения способствовало появление качественных камер на смартфонах, а также возможность оперативной публикации снимков в социальных сетях.