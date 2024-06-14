Психолог Суворова рассказала, как избежать семейных конфликтов

В современном мире конфликты в семьях случаются все чаще. Ключ к решению этой проблемы — эффективное общение и взаимопонимание, рассказала РИАМО детский и семейный психолог, автор методических пособий, создатель детской психологической игры «Ступеньки» Мария Суворова.

«Открыто говорите о своих чувствах, избегая обвинений. Внимательное слушание также играет огромную роль — когда партнер чувствует, что его слышат и понимают, напряжение снижается», — отметила психолог.

Важно уметь контролировать эмоции в острых моментах. Когда накипает, нужно сделать паузу: глубокий вдох, короткая прогулка или просто несколько минут тишины могут значительно снизить уровень стресса. Не надо пытаться решить все проблемы сразу, лучше спланировать время для обсуждений, когда все смогут спокойно поговорить.

«Компромиссы и сотрудничество — основа здоровых отношений. Будьте готовы искать решения, которые устроят всех. Забота о себе также не менее важна: физическое и эмоциональное здоровье помогают лучше справляться с напряжением», — посоветовала Суворова.

Человек не может контролировать то, что говорит или делает в конфликте партнер, но может контролировать свою реакцию на ситуацию. Личные границы — это эффективный способ проявить заботу о себе, когда вы начинаете чувствовать себя подавленным разговором.

«Часто конфликты могут привести к содержательным разговорам, но, если член вашей семьи становится агрессивным или вы слишком расстраиваетесь, пора установить личные границы и прекратить разговор», — заявила эксперт.

Если конфликты стали частыми, нужно обратиться к профессиональному психологу. Специалист поможет разработать стратегии решения проблем. Нужно сфокусироваться на позитиве, делать комплименты и благодарить окружающих.

«Семейные традиции, общие увлечения в паре, совместные игры с детьми укрепляют фундамент семьи, помогают избежать напряжения и дальнейшего непонимания. Обратите внимание на существующие игры для всей семьи, используйте этот волшебный инструмент», — заключила Суворова.

По ее словам, каждый конфликт — это возможность научиться чему-то новому и укрепить отношения. Гармония в семье требует времени, терпения и взаимного уважения.