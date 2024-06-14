Психолог Суворова объяснила, почему в семьях возникают скандалы

Скандалы в семье возникают, когда у супругов заканчиваются эмоциональные силы договариваться и находить компромисс. Во многом влияет современный ритм жизни, рассказала РИАМО детский и семейный психолог, автор методических пособий, создатель детской психологической игры «Ступеньки» Мария Суворова.

Она отметила, что в современном ритме жизни, многозадачности, требований общества и от самих себя быть все лучше, сильнее, энергичнее, люди забывают о самом важном — о семье.

«И все чаще остается меньше терпения и понимания, учащаются семейные конфликты, что не может не отражаться на вас, ваших детях, муже, уровне жизни», — подчеркнула Суворова.

По ее словам, за прошедшие два года многие люди испытывают еще большее напряжение. Важно поддерживать свое психическое здоровье и крепкие семейные отношения.

«Когда обстановка в семье накалена, важно уметь управлять ситуацией, чтобы избежать обострения конфликтов», — заключила она.