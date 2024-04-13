Психолог Синютина перечислила признаки незрелой личности

Причинный психолог Юлия Синютина отметила, что незрелую личность выдают ее реакции, суждения и поступки. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, у людей бывают реакции, которые неадекватны ситуации. Чаще всего в этом случае у человека повышенная негативная эмоциональность. Он может из-за пустяка закатить истерику, кричать, ругаться, причитать, плакать.

«Причины такого поведения могут быть разными: накопленная усталость и, как следствие, нервный срыв, а также последствия пережитой эмоциональной травмы. Однако чаще, особенно если человек ведет себя подобным образом постоянно, перед нами просто незрелая личность, которая не может или не желает контролировать себя и свои эмоции», — отметила Синютина.

Она также посоветовала обратить внимание на суждения такого человека. В возбужденных эмоциях человек может показать как свою зрелость, так и незрелость. Примитивные или нелогичные утверждения могут быть признаком детского поведения, поэтому никакие взрослые доводы на него не подействуют. Спорить с ним не стоит.

Специалист добавила, что незрелого человека проще выявить через его поступки.

«Некоторые молодые мамы во взаимодействии с собственными детьми используют окрики, одергивания, картинные заламывания рук, обвиняют ребенка. Начинающие, неопытные учителя повышают на учеников голос, пытаясь таким образом заставить их слушаться. Психологически зрелые люди так не поступают», — сказала психолог.

Кроме того, по мнению специалиста, внутреннюю нестабильность и слабость человека выдают систематические претензии. О незрелости говорят тотальная слежка за партнером и неадекватная ревность.