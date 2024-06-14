Психолог рассказала о последствиях критики своей внешности

Критика собственной внешности может обернуться нарушением пищевого поведения. В такой ситуации человеку необходимо обратиться к врачу, сообщила клинический психолог Варвара Зародина.

Специалист объяснила, что подобная проблема возникает, потому что окружающие привыкли навязывать всем конкретные стандарты.

Эксперт подчеркнула, что из-за искаженного восприятия тела человек часто сталкивается с тревожным расстройством, которое необходимо побороть медикаментозным путем.

«То есть сначала надо пойти к психологу и разобраться, нужна медикаментозная поддержка или нет. Если нужна — обратиться к психиатру. Если не нужна, то работать дальше с психологом», — отметила Зародина в интервью радио Sputnik.

Психолог также назвала групповую психотерапию эффективным методом борьбы с подавленным состоянием. По словам Зародиной, в такой атмосфере у пациента появляется возможность поделиться переживаниями сразу с несколькими людьми.