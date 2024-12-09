Психолог рассказала, как спасти подростка от «плохой компании»

Психолог про «трудный возраст»: давление и запреты только отталкивают

Психолог центра «Семья» департамента труда и соцзащиты населения Москвы Вероника Александрова дала несколько советов, которые помогут родителям подростков выстроить доверительные отношения с ребенком и уберечь его от «плохой компании», сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, подростковый возраст — сложный период, потому что ребенок меняется, ищет себя и действительно может попасть в плохую компанию. Однако попытки запретить и подавить вызывают негатив у подростка и еще больше отталкивают его от семьи.

Родителям важно найти баланс: поддерживать ребенка, оставляя ему свободу, при этом мягко направляя его к позитивному выбору.

Психолог посоветовала не спешить с обвинениями и выяснить, что именно привлекает ребенка в новой компании. Вместо запретов можно спросить, о чем они разговаривают с друзьями. Это покажет, что взрослые открыты для диалога.

Важно стать для ребенка не строгим надзирателем, а поддерживающим наставником, построить доверительные отношения, отметила Александрова.

По ее мнению, лучше избегать резких высказываний о друзьях подростка. Вместо этого можно предложить ему интересную альтернативу, где он сможет познакомиться с новыми людьми.