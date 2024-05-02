Психолог рассказала, как сформировать здоровое отношение к алкоголю у подростка

Недавно СМИ привели интересные данные ВОЗ о том, что в Англии каждый третий 11-летний и половина 13-летних употребляли алкоголь. Клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова отметила, что в нашей стране ситуация не такая шокирующая, однако чем позже подросток попробует алкоголь, тем лучше. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современные родители часто придерживаются здорового образа жизни, занимаются спортом и показывают своим примером, что такое правильные привычки. Однако никто не отменял влияние сверстников, компании друзей, социума, куда попадет рано или поздно любой подросток. И тут главное, чтобы в момент, когда ему предложат выпить, у него „щелкнуло“ в голове и сработал автоматический отказ. А произойти это может, если с раннего детства не выпивать при ребенке, показывать, что семейные торжества могут прекрасно обойтись без спиртного», — говорит Юлия Жеравова.

Для формирования правильных установок самое лучшее — свой пример, добавляет специалист.

Она предлагает чаще выезжать всей семьей на природу, заниматься спортом, посещать интересные места.

«А подростку стоит объяснить: если он боится отказаться от алкоголя из-за страха быть „белой вороной“, тут все наоборот — отказавшись, он проявит свой характер и покажет друзьям, что у него есть свое мнение и он не подвержен влиянию толпы», — отметила нарколог.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.