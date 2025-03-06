Психолог Подмосковья рассказала о влиянии стресса на здоровье будущей мамы

Стресс во время беременности может оказывать значительное влияние как на организм будущей матери, так и на развитие плода. Причины стресса у беременных могут быть различными: гормональные изменения, страх перед родами, финансовые или семейные проблемы, прошлые неудачные беременности и другие жизненные обстоятельства.

Стресс запускает в организме физиологические реакции, связанные с повышением уровня кортизола и адреналина — гормонов, которые активируют симпатическую нервную систему (механизм «бей или беги»). В результате повышается артериальное давление и учащается сердцебиение, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, нарушается гормональный баланс, что может повлиять на выработку прогестерона и эстрогенов, необходимых для нормального течения беременности, а так же повышается риск развития гестационного диабета, так как стресс может влиять на уровень сахара в крови.

«Сильный или хронический стресс может спровоцировать преждевременные роды (до 37 недели). Это связано с тем, что кортизол может запускать выработку простагландинов, которые стимулируют родовую деятельность. Из-за стресса сосуды матери могут сужаться, что снижает кровоток к плаценте, уменьшая поступление кислорода и питательных веществ к плоду. Дополнительно, повышенная тревожность и страхи могут привести к депрессии во время беременности или после родов (послеродовой депрессии), снижению эмоциональной связи с будущим ребенком, появлению психосоматических симптомов, таких как головные боли, боли в животе, мышечное напряжение», — объясняет медицинский психолог Рузской больницы Ирина Трифонова.

Стресс во время беременности — это не просто эмоциональное переживание, а фактор, который может повлиять на здоровье матери и ребенка. Важно уделять внимание его профилактике и управлению. Для уменьшения влияния стресса во время беременности рекомендуем избегать стрессовых ситуаций, просить поддержку у близких, следить за режимом дня, питаться сбалансированно, поддерживая уровень необходимых витаминов и минералов, практиковать техники релаксации (медитация, йога, дыхательные упражнения) и, конечно же, при необходимости обращаться за профессиональной помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.