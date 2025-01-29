Психолог Подмосковья рассказала, когда может появиться зависимость

В народе бытует мнение, что наркотические вещества делятся на «легкие» и «тяжелые». В Московском областном клиническом наркологическом диспансере отметили, что на самом деле никакой классификации не существует, и любые психоактивные вещества негативно влияют на организм и стремительно вызывают зависимость. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Разные группы психоактивных веществ по-разному действуют на организм, но никакого разделения на «легкие» или «тяжелые» наркотики не существует. Мы понимаем, откуда появился этот миф. Наркоторговцы делают все, чтобы убедить общество, а точнее молодежь, что наркотики это не такое уж и зло, и что даже бывают менее вредные вещества. На самом же деле все с точностью до наоборот — те самые «легкие» наркотики могут вызвать зависимость с первого употребления. Это зависит не только от самого вещества, но и чувствительности рецепторов конкретного человека. При этом ни один специалист не скажет, как конкретный вид наркотика повлияет на конкретного человека», — рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.

Она добавила, что производители наркотиков вбрасывают в молодежную среду множество мифов. О том, что есть безвредные наркотики, о том, что они не вызывают привыкание с первого раза, о том, что они могут, к примеру, повысить работоспособность и тд. Все это делается для того, чтобы усыпить бдительность. Поэтому родителям там важно разговаривать с ребенком, не обходить стороной эти темы, объяснить, как действительно обстоят дела и что делать, если он уже попробовал запрещенные вещества.

Специалист напомнила, что в общении с подростками нужно сохранять спокойствие, не запугивать и не ругать, а постараться поговорить на равных. Если вы видите, что сами не справляетесь, обязательно обратитесь за помощью к специалистам областного клинического наркодиспансера. Чем раньше начать лечение и работу со специалистами, тем лучше прогноз.

Сейчас проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.