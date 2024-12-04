Психолог объяснила, как подавленные эмоции разрушают здоровье человека

Многие слышали выражение «все болезни от нервов» — в этом есть доля правды. Подавленные негативные эмоции в прямом смысле разрушают человеческий организм, сообщила РИАМО психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

«Психосоматические заболевания возникают, когда физическое недомогание вызвано эмоциональным дисбалансом. Организм сигнализирует о необходимости восстановить душевное равновесие», — пояснила Игонина.

Она отметила, что отрицательные эмоции — естественная часть жизни, но важно, как мы на них реагируем.

«Эмоции всегда сопровождаются телесными проявлениями. Например, злость повышает артериальное давление и учащает сердцебиение. Если такие состояния становятся частыми и организм не успевает восстанавливаться, это может привести к хроническим заболеваниям», — добавила психолог.

Игонина подчеркнула, что длительное подавление недовольства и других негативных чувств может со временем проявиться в виде физических недугов.

«Психика, не имея другого выхода, использует тело, чтобы показать, что ей плохо», — сказала она.

Психолог также обратила внимание на влияние речи на здоровье. Фразы вроде «у меня от этого сердце разрывается» или «глаза б мои не глядели» запускают в организме негативные программы.

«Стоит быть внимательными к своим эмоциям, учиться их распознавать и выражать, а также прислушиваться к своим истинным желаниям и потребностям. Понимание своих чувств и причин их возникновения, а также способность быстро освобождаться от негативных эмоций приносят огромную пользу как вам, так и вашему окружению», — заключила специалист.