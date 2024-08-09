Психолог объяснила, как найти и исцелить неочевидные детские травмы

При каких-либо изменениях в жизни человек с детскими травмами начнет чувствовать тревогу, страх и вину, которые он чувствовал в юном возрасте, сообщила РИАМО психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России, академик Европейской академии естественных наук, автор собственных уникальных методик, книг и учебных пособий Лерона Наринская.

Чтобы разобраться с этими чувствами, ему придется обращаться к психологу.

«Это могут быть друзья, но друзья, они не профессиональные психологи, они могут как поддержать, так и навредить. Кроме того, психолог сделает это быстрее, качественнее и точнее и сможет правильно поддержать такого человека», — сказала Наринская.

Она подчеркнула, что партнеры всегда отыгрывают эту травму. Например, если женщина чувствует себя неценной, то муж может транслировать, что она неценная. Также ее неценность могут транслировать даже подруги.

По словам эксперта, психолог почувствует ее неценность и даже желание ее обесценить, однако он осознает, что женщину в детстве обесценивали родители, поэтому и ее близкие чувствуют желание обесценить и затравить. Специалист будет создавать новые нейронные связи, позволяющие пациентке осознать свою ценность.

«Это может делать только профессионал, потому что, как бы партнер или подруги не любили, предположим, такую девушку, они будут чувствовать провокацию, обесценить ее, унизить ее, потому что у нее в пространстве написано, что «я неценная, обесцень меня, унизь меня». Она будет притягивать подобных людей и поведение», — отметила психолог.

Наринская добавила, что профессионал увидит проблему и поможет человеку выбраться из этой ловушки. При этом пациент должен принять твердое решение поменяться, хотя очень непросто сменить то, в чем ты вырос и кем себя считаешь.