Психолог о концерте Крида: номер откровенный, но детей развращает не это

Практикующий детский психолог Надежда Махмутова в беседе с РИАМО сообщила, что намного сильнее детскую психику травмирует табу на тему сексуальных отношений, из-за которых ребенок боится обсудить с родителями увиденное, чем танцы полуголых девушек на концертах.

Пользователей интернета ранее взбудоражил инцидент во время выступления певца Егора Крида в «Лужниках». В ходе исполнения песни «Мало» на сцене появилась танцовщица в откровенном кожаном костюме и маской на лице, а кульминацией номера стал страстный поцелуй девушки с певцом. Многие отметили, что возрастной ценз на посещение концерта был 12+. Родители юных зрителей назвали шоу развратом.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в СК и Генпрокуратуру после концерта Крида. Она назвала выступление «голой вечеринкой» и попросила провести проверку об умышленном совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

«Конкретно данный номер не соответствует маркировке 12+, даже не с точки зрения психологии, а с точки зрения соответствия контенту. Но есть ли в тех отрезках выступления, которые я видела, что-то убийственное для психики подростков 12 лет? Там нет ничего, разрушающего психику. Там нет порнографии как таковой. Да, танец откровенный, так же как и наряд танцовщицы. Стоило ли такие номера давать на юную аудиторию — однозначно нет. Но тем не менее, повторюсь, ничего разрушающего психику на видео с концерта нет», — заявила Махмутова.

По ее словам, очень многое зависит не только от возраста, но и от сформированности личности ребенка. Куда важнее, насколько он устойчив и стабилен.

Махмутова приводит пример из собственной практики, когда 8-9-летние дети вместе с родителями смотрели фильмы с маркировкой 12+, того же «Гарри Поттера». Совместный просмотр киноленты и последующее обсуждение совершенно адекватно воспринималось детьми.

Важно, чтобы между родителями и детьми установились эмоциональная связь и доверие.

«Детскую психику гораздо больше разрушает не откровенный танец и даже не страстный поцелуй, а табуированность темы секса, полное отсутствие полового воспитания в семье. Увидев такой контент, ребенок не сможет к вам подойти спросить: „Мам, что это такое? Как мне это воспринимать?“. Когда есть такая табуированность, это разрушает психику гораздо сильнее», — заключила Махмутова.