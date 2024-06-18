Психолог Наринская опровергла распространенные мифы о зависимостях

«Первый миф: зависимость — это не вредно. Ну, курю я, играю иногда, выпиваю бокал в неделю — и что в этом страшного? Но зависимость — бомба замедленного действия. У нее очень мощный накопительный эффект. В долгосрочной перспективе зависимость медленно отнимает у вас здоровье, силы, деньги. Например, курение через много лет может привести к раку легких», — сказала Наринская.

по ее словам, второй миф: все так делают, это нормально. Эксперт отметила, если все так делают, это не значит, что они правы. Это значит лишь, что зависимость популярная. У многих людей по всему миру сильная тяга к сладкому. Как следствие, растет число заболеваемости диабетом и другими заболеваниями.

«Третий миф: это временно, просто сейчас тяжелое время. Сейчас я курю, но у меня просто сложный период. Я немного поиграю и перестану. Я попробую наркотики только один раз и дальше не буду. Так мы себе говорим, да? Но любое временное грозит стать постоянным. И такие фразы все чаще становятся пустыми отговорками. Жизнь может не стать легче, стрессы накапливаются. Что тогда вы будете делать с зависимостью? И насколько она поможет вам в борьбе с трудностями?» — отметила психолог.

Она добавила, что четвертый миф: я могу справиться сам, мне не нужна помощь. Многие люди считают, что они не отказываются от зависимости, только потому что не хотят. А если захотят, то легко смогут бросить. Они считают, что обладают силой воли. Но сам факт, что человек еще не покончил с зависимостью, указывает на то, что ему нужна помощь, он не справляется самостоятельно.

«Пятый миф: мне это помогает. Может казаться, что алкоголь, сигареты, сахар помогают справиться с тяжелыми переживаниями. Но это помощь „от лукавого“. Как это работает? Сначала у вас вырабатываются гормоны счастья, своеобразное обезболивающее. Вам становится легче. Но затем уровень гормонов падает и теперь организму гораздо-гораздо хуже. Вы делаете один шаг вперед и десяток назад», — объяснила специалист.