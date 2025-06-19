Психолог Домодедовской больницы рассказал, как справляться с тревогой с страхом

В Международный день паники психолог Домодедовской больницы рассказал, как справляться с тревогой с страхом. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Эксперты утверждают: почти каждый четвертый россиянин страдает от приступов внезапной тревоги и страха. А около 46% населения Земли испытали хотя бы одну паническую атаку. Психологи заявляют, что накопленный стресс и постоянное подавление эмоций может привести к паническим расстройствам.

«Паника — это внезапная волна тревоги или страха. Она может сопровождаться телесными симптомами, такими, как учащенное сердцебиение, потливость, боль за грудиной, ощущением, что я вот-вот умру или со мной что-то не так. Важно помнить, что паническая атака не опасна для организма, не приносит вреда жизни», — сказала медицинский психолог домодедовской больницы Эльмира Садыкова.

Врачи говорят, приступ паники носит кратковременный характер и может длиться от 10 минут до получаса. Подобные состояния могут возникнуть неожиданно и без всякой причины.

«Если паническая атака застала вас врасплох можно прибегнуть к дыхательным техникам. Например, дыхание по квадратам или дыхание „4-6-8“. На четыре секунды мы совершаем вдох, на шесть задерживаем дыхание, на восемь мы выдыхаем», — рассказала Эльмира Садыкова.

А ещеможно попытаться переключить своё внимание считая в уме несложные примеры или сосредоточиться на поиске окружающих предметов, например, жёлтого, синего, зелёного или любого другого цвета. Каждый может найти свой метод.

Внимание паническому состоянию в наши дни пристальное и это очень важно.

В случае возникновения панических атак жители могут записаться на прием к врачам додедовской больницы на портале «Здоровье», по телефону 122 или через инфоматы в поликлиниках.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.