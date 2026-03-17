Психолог дала советы родителям Подмосковья при страхе стоматолога

В Подмосковье с 16 по 22 марта проходит неделя Минздрава, посвященная ответственному отношению к здоровью полости рта. Психолог НИКИ детства рассказала, как помочь ребенку преодолеть страх перед стоматологом и избежать отказа от лечения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Страх перед стоматологом, или дентофобия, часто возникает у детей и может проявляться тревогой, паникой, плачем и отказом открывать рот на приеме. Причинами становятся негативный прошлый опыт, пугающие рассказы сверстников, неподготовленность к первому визиту или повышенная тревожность ребенка.

Специалисты рекомендуют начинать посещение врача с раннего возраста и приходить на профилактические осмотры. Это помогает ребенку привыкнуть к обстановке кабинета еще до начала лечения. Родителям советуют использовать игровые методы подготовки: играть дома в «стоматолога», читать тематические книги и заранее обсуждать предстоящий визит.

«Если у ребенка наблюдается сильная дентофобия, не настаивайте грубо. Используйте метод постепенного знакомства: сначала просто зайти в кабинет, посидеть в кресле, познакомиться с врачом. Современные методы обезболивания и бережное отношение помогают детям преодолеть страх. В сложных случаях полезна консультация психолога», — добавила психолог НИКИ детства.

Страх перед стоматологом можно преодолеть, если не игнорировать проблему и не давить на ребенка.

«Не стоит запугивать ребенка доктором, лучше объяснить необходимость визита простыми и понятными словами», — подчеркнула Нисо Одинаева, директор НИКИ детства.

По мнению специалистов, ранние профилактические визиты, выбор подходящего врача и поддержка родителей формируют у ребенка доверие к специалисту и привычку заботиться о здоровье зубов без страха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.