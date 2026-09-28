Психолог Абравитова связала избегание зеркал с внутренним конфликтом

Нежелание смотреть на себя в зеркало может указывать на психологический дискомфорт и внутренний конфликт, рассказала клинический психолог Марианна Абравитова, сообщает RT .

При депрессии человек может видеть в отражении не себя, а пустую уставшую оболочку, пояснила Абравитова.

«Избегание зеркал — это очень тревожный симптом, а не просто плохое настроение. Это сигнал о глубоком психологическом дискомфорте. За этим может стоять потеря своего „я“ и кризис самоидентичности», — поделилась она.

Специалист назвала и другие возможные причины такого поведения.

«Может это происходить и при кризисе среднего возраста или личностном переломе, когда идет резкая смена жизненных ориентиров. Возможно это и тяжелая форма недовольства собой, конкретными участками внешности, или когда человек сильно поправился», — отметила она.

По словам психолога, избегание зеркала может защищать человека от боли или отвращения к себе.

«Также может быть чувство стыда и вины, где зеркало служит свидетелем. В этой ситуации человек совершил что-то постыдное для себя, находится не в ладу со своей совестью. И тогда ему может быть неприятно встречаться взглядом с самим собой», — подытожила она.

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