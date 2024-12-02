Психиатры-наркологи Подмосковья рассказывают школьникам о вреде наркотиков

Профилактическая работа с подростками будет во многом эффективней, если говорить о важном на одном с подростками языке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Здесь очень важна форма подачи информации. Ребята активно включаются в обсуждение острой темы, когда им представляют ситуацию на примере их ровесников. У них появляется живой интерес к теме в виде вопросов, начинается дискуссия. Также школьникам нравится смотреть тематические фильмы, которые показывают на уроках.

Медицинские психологи и психиатры-наркологи выступают на тему вреда наркомании, алкоголизма и психотропных веществ, опасных последствий использования вейпов, профилактики здорового образа жизни. Лекциями, беседами и круглыми столами специалистам удалось охватить множество школьников и студентов.

Лекции и беседы — это часть работы по профилактике наркомании и других видов зависимости у подростков. Специалисты также проводят тестирования учащихся, ведут индивидуальную работу. В новом учебном году специалисты продолжают профилактическую работу. Как правило, выступления в учебных заведениях приурочены к тематическим неделям профилактики и ежеквартальным акциям.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.