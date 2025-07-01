Украинское МВД объявило в розыск Никиту Михалкова
Фото - © Сайт президента России
Народного артиста РСФСР Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине. Прославленный режиссер попал в базу МВД страны, сообщает РЕН ТВ.
В персональной карточке говорится, что Михалков находится в базе разыскиваемых еще с марта 2022 года. Также кинематографиста внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»*.
Внимание к Михалкову на Украине приковано с 2018 года. Его внесли в список деятелей, которые якобы угрожают национальной безопасности страны.
Ранее СБУ заочно объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Музыканта обвиняют в публичной поддержке специальной военной операции России на Украине.
* Заблокированный в России экстремистский сайт.