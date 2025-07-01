Украинское МВД объявило в розыск Никиту Михалкова

сегодня в 10:48

Народного артиста РСФСР Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине. Прославленный режиссер попал в базу МВД страны, сообщает РЕН ТВ .

В персональной карточке говорится, что Михалков находится в базе разыскиваемых еще с марта 2022 года. Также кинематографиста внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»*.

Внимание к Михалкову на Украине приковано с 2018 года. Его внесли в список деятелей, которые якобы угрожают национальной безопасности страны.

Ранее СБУ заочно объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Музыканта обвиняют в публичной поддержке специальной военной операции России на Украине.

* Заблокированный в России экстремистский сайт.