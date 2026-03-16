Психиатр заявил, что молодежь чаще обращается за психиатрической помощью

Психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что молодежь чаще обращается за психиатрической помощью из-за информированности и снижения стигмы, а сами расстройства не зависят от поколения, сообщает Общественная Служба Новостей .

Главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова Василий Шуров отметил, что депрессия и тревожность существовали всегда, но раньше их называли иначе. По его словам, психиатрия как наука сравнительно молода, а эффективное лечение появилось лишь во второй половине XX века.

«Сейчас стали лучше терапия, диагностика и информированность. Психиатрия — молодая наука. Первый антидепрессант появился в 50-х годах. До этого не знали, чем лечить», — рассказал Шуров.

Эксперт подчеркнул, что молодые люди благодаря интернету лучше понимают свое состояние и реже стесняются обращаться к специалистам. При этом иногда встречается гипердиагностика, когда пациенты приписывают себе несуществующие расстройства.

Шуров добавил, что в целом набор психических заболеваний от поколения к поколению не меняется. Однако в разные возрастные периоды чаще проявляются разные нарушения: у детей — аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности, у подростков — личностные расстройства, шизофрения и биполярное расстройство, в зрелом возрасте — невротические состояния, а после 60 лет — дементные процессы, включая болезнь Альцгеймера.

