Психиатр Панова рассказала, почему может ухудшаться память

Врач Панова: в ухудшении памяти могут быть виноваты психические расстройства

Переутомление и психические расстройства могут привести к ухудшению памяти, к счастью, обратимому, сообщила РИАМО врач – психиатр-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» Надежда Панова.

Ежегодно 22 июля во всем мире отмечается День мозга. Цель памятной даты — распространять знания о функционировании этого важнейшего органа и его заболеваниях.

«Чаще всего за ухудшение памяти „несет ответственность“ переутомление. Когда вы чувствуете, что не справляетесь с умственными нагрузками, лучше взять отпуск и отдохнуть несколько дней, дать себе восстановиться», — сказала Панова.

Врач добавила, что также память может страдать из-за различных соматических заболеваний, например, анемии, эндокринных нарушений, воспалительных процессов. По мере выздоровления от физических недугов будет улучшаться и память.

«Кроме того, очень частой причиной когнитивных нарушений являются ментальные заболевания: тревожные расстройства, навязчивость, гипомания в рамках биполярного расстройства. В таких случаях в первую очередь страдает внимание, повышается отвлекаемость, человеку сложнее сосредоточиться», — отметила Панова.

По ее словам, при депрессии также непосредственно снижается память, но этот процесс обратим при своевременном лечении антидепрессантами.

«Отдельно хотелось бы сказать о ноотропных препаратах, которые якобы укрепляют сосуды головного мозга и помогают его работе. На самом деле это не более чем плацебо. Необходимо лечить истинную причину снижения памяти и других когнитивных нарушений, и никакие ноотропы тут не помогут», — заключила Панова.