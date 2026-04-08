Психиатр объяснил, когда депрессия требует лекарств

Врач-психиатр Александр Сергиевич рассказал, в каких случаях депрессию можно преодолеть без медикаментов, а когда требуется лекарственная терапия, сообщает «Царьград» .

Доктор пояснил, что в первую очередь важно определить причину депрессии. Если она связана с психологическими факторами, нередко помогает смена обстановки или окружения.

По словам специалиста, при внешних причинах состояние может нормализоваться без длительного лечения. После изменения условий жизни настроение и общее самочувствие постепенно восстанавливаются.

Если же депрессия носит эндогенный, то есть физиологический характер, сначала требуется медикаментозная поддержка. После стабилизации состояния пациента направляют к психологу или психотерапевту для дальнейшей коррекции. К завершению терапии состояние обычно приходит в норму: проясняются мысли, улучшается настроение и общее самочувствие.

Врач также рекомендовал внимательно относиться к своему состоянию, не игнорировать тревожные сигналы психики и заботиться о себе.

