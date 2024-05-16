Психиатр назвал условия, без которых не решить алкогольную проблему в России

Психиатр Магалиф: проблему алкоголя не решить без борьбы с наркозависимостью

Врач психиатр-нарколог Алексей Магалиф считает, что алкогольную проблему в России будет сложно решить, если сперва не разобраться с наркозависимостью людей и сферой «паленого» спиртного. По его мнению, введение «сухого закона» сейчас чревато еще более опасными последствиями, чем во времена СССР, сообщает «ФедералПресс» .

Эксперт напомнил об опыте радикальной кампании против алкоголя в конце 1980-х годов. По его словам, после тогдашних мер властей статистика по алкогольным психозам пошла на спад, однако выросло число токсикоманов. Магалиф допустил, что подобный сценарий может произойти и сейчас, если «сухой закон» введут и в РФ.

«Оздоровление общества нужно вести с пропаганды здорового образа жизни, а не борьбы со следствием», — полагает нарколог.

Психиатр также считает, что ограничение любых легальных продаж спиртного сыграют на руку нелегальным изготовителям некачественного алкоголя, инфраструктура которого сейчас развита.