Энергетики Подмосковья приведены в повышенную готовность из-за непогоды

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1 июля в связи с неблагоприятными погодными условиями (ливневый дождь, гроза, усиление ветра до 16 м/с), вызванными пришедшим в Подмосковье североатлантическим циклоном «Корнелиус», в компании «Россети Московский регион» введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций в готовность приведены 303 бригады «Россети Московский регион»: 1 198 специалистов и 363 единицы спецтехники. Для временного электроснабжения потребителей может быть задействовано 190 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 75 МВт.

Специалисты компании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный онлайн-мониторинг погодных условий.

Сообщить о перебоях в электроснабжении или повреждениях энергооборудования можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» по номеру 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион». Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях официального телеграм-канала «Россети Московский регион».

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.