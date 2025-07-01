Россиянам объяснили, как правильно ухаживать за родственником после инсульта

Ежегодно инсульт затрагивает жизни почти полумиллиона россиян, и большинство семей не знают, как правильно помочь родственнику реабилитироваться и вернуться к полноценной жизни. Медицинский психолог и нейропсихолог Европейского медицинского центра (EMC), к. п. н. Юлия Зуева рассказала, что эффективность восстановления пациента во многом определяется не только профессионализмом медиков, но и правильным подходом семьи. Она дала несколько рекомендаций по уходу за человеком, перенесшим инсульт, сообщает «Секрет фирмы» .

По словам специалиста, после инсульта важно сразу рассказать пациенту о его состоянии, это поможет подобрать правильную реабилитацию и избежать депрессии. Также будет полезным наглядно показать человеку и его родственникам, какие участки мозга пострадали, а какие остались здоровыми. Для этого специалисты часто используют упрощенное изображение мозга с отмеченными пораженными зонами и объяснением их функций. Такой подход помогает всем участникам процесса восстановления понять, с какими трудностями придется столкнуться и на какие сохранившиеся возможности организма можно рассчитывать в реабилитации.

«Не стоит ждать, когда человек сможет вернуться к профессиональной деятельности или сесть за руль. Если вчера он не мог контролировать сгибание руки в локте, а сегодня у него это получается — не забудьте похвалить близкого и проговорить его достижение», — отметила психолог.

После ишемического инсульта в правом полушарии мозга человек часто не признает свои ограничения и необходимость в помощи. По словам Зуевой, это неосознанный симптом болезни, а не упрямство. При взаимодействии с больным родственники должны избегать обвинительного тона, делая акцент на поддержке и помощи.

После того как человек перенес инсульт, его мозг отекает, и это временно влияет на его состояние. В этот период человек может быстрее уставать, хуже запоминать информацию и в целом испытывать снижение умственных способностей. При общении с таким человеком важно создать спокойную атмосферу, но гиперопеки все-таки стоит избегать. Чрезмерная забота родственников может замедлить реабилитацию пациента.

Ранее сообщалось, что подмосковные медики спасли 20-летнюю девушку после инсульта. Своевременная помощь помогла уберечь молодую маму от инвалидности.