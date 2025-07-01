Врачи Подмосковья спасли 20-летнюю девушку после инсульта

Бригадой скорой помощи в Егорьевскую больницу была доставлена молодая мама с подозрением на инсульт. Находясь дома вместе с годовалым сыном, ей неожиданно стало плохо. В тяжелом состоянии девушка поступила с сильной головной болью, асимметрией лица, раздвоением в глазах, нарушением глотания и болью в шейном отделе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

После проведенного обследования врачи диагностировали окклюзию (закупорку) правой позвоночной артерии. Для удаления тромба пациентку экстренно транспортировали в операционную.

«Своевременное обращение за медицинской помощью спасло девушку от инвалидации. Хирургическое вмешательство длилось почти 40 минут и прошло успешно. Мы применили метод тромбоэкстракции, который неоднократно доказывал свою эффективность и исключительную безопасность. Процедура проводится с помощью специальных инструментов, вводимых в сосуды через небольшой прокол в артерии, и позволяет восстановить кровоток в пораженной области», — рассказал заведующий неврологическим отделением сосудистого центра Егорьевской больницы Шероз Рахмонов.

Со слов девушки, ранее она вела здоровый образ жизни, и ничего не предвещало заболевания. Для выяснения причин, которые привели к инсульту, ее уже направили к гематологу. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Вскоре она сможет вернуться к привычному образу жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.