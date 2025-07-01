14 цифровых маммографов заработали в Подмосковье с начала года

«Маммография — золотой стандарт в диагностике рака молочной железы у женщин. Для качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья мы продолжаем оснащать медучреждения региона цифровыми маммографами. С начала года ввели в работу 14 аппаратов на сумму более 270 млн рублей, в том числе сегодня запустили новый маммограф в Красногорске», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Красногорской больнице новый маммограф установлен в женской консультации. Планируется, что в смену на новом аппарате будут проводить 24 исследования.

«Новый цифровой маммограф установлен взамен старого аналогового оборудования. Это значит, что теперь врачи смогут получать более качественные снимки, проводить исследования с высокой точностью, что важно для своевременной диагностики новообразований молочной железы. Всего с начала года в Красногорской больнице запустили в работу 3 единицы современного тяжелого оборудования: рентген-аппарат, КТ и маммограф», — рассказал директор Красногорской больницы Бутай Бутаев.

Пройти маммографию можно по направлению врача. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram, инфомат в медицинской организации или региональный портал госуслуг «Здоровье». Отметим, что жительницам Московской области старше 40 лет и не проходившим исследование более двух лет доступна самозапись на маммографическое исследование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.