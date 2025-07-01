В библиотеках Подмосковья стартовала патриотическая акция

В рамках Года защитника Отечества в библиотеках Московской области проходит межбиблиотечная акция «Россия. СВОи Герои», целью которой является усиление патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепление патриотизма и формирование активной жизненной позиции у детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ходе акции в библиотеках всех 56 муниципалитетов Подмосковья состоятся мероприятия патриотической направленности, среди которых, встречи с ветеранами боевых действий, в том числе, с участниками специальной военной операции. Мероприятия будут проходить в форматах встреч, уроков мужества, презентаций книг, творческих вечеров и других.

Акция будет идти до декабря текущего года. Координатор акции — ГАУК «Московская губернская универсальная библиотека». Информация о мероприятиях акции, а также о местах ее проведения будет появляться на цифровом портале https://biblio.mosreg.ru/ или в приложении «МОе Подмосковье».

Отчеты о мероприятиях по мере их проведения библиотеки разместят на своих официальных сайтах и в социальных сетях.

При информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.