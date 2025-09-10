Психиатр назвал главную задачу близких человека, думающего о суициде

Важно говорить с человеком о его чувствах и страхах, а не о технических способах ухода из жизни, сообщил РИАМО врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Владимир Скавыш.

«Нельзя обсуждать технические способы самоубийства — даже из „академического интереса“. Это может подтолкнуть к действиям. Нужно спрашивать не о методах, а о чувствах: „Что именно заставляет тебя чувствовать, что выхода нет? Как давно ты в таком состоянии? Что могло бы помочь тебе почувствовать себя хоть немного безопаснее?“» — сказал Скавыш.

Он подчеркнул, что задача близких — не «вылечить», а удержать человека в контакте и в безопасности до тех пор, пока не подключатся специалисты.

«Если риск высок — звоните на телефон доверия или вызывайте психиатрическую скорую помощь. Лучше перестраховаться, чем упустить момент. Запомните: молчание убивает, слово спасает. Даже неидеальное и неуклюжее, но искреннее и теплое слово может стать мостиком, по которому человек вернется к жизни», — подчеркнул психиатр.

Скавыш посоветовал не бояться быть рядом, говорить о боли и просить о помощи. Вы — не последняя инстанция, но вы можете стать первой линией спасения.

Каждый год 10 сентября Всемирная организация здравоохранения проводит Всемирный день предотвращения самоубийств. Цель этой даты — повысить осведомленность людей о том, что суицид реально предотвратить.

В мире ежегодно совершается более 720 000 самоубийств — каждые 40 секунд в мире умирает один человек. Это третья по значимости ведущая причина смертности людей в возрасте от 15 до 29 лет.