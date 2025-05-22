Психиатр-нарколог перечислил опасные симптомы белой горячки

Довольно часто длительное употребление алкогольных напитков приводит к тому, что у человека проявляется делирий, в народе известный как «белая горячка». Это тяжелое психотическое состояние имеет смертельную опасность, особенно при резком прекращении приема алкоголя, и его нельзя назвать просто тяжелым похмельным синдромом, так как происходят серьезные изменения в мозге. У «белой горячки» есть свои симптомы, рассказала РИАМО психиатр-нарколог клиники Маршака Ильдар Халитов.

Что такое белая горячка?

Один из самых больших мифов о белой горячке заключается в том, что это состояние касается только «тяжелых алкоголиков». На самом деле, даже люди с менее выраженной зависимостью могут столкнуться с этим заболеванием. Алкогольный делирий развивается из-за резкого нарушения баланса нейромедиаторов в головном мозге. Хроническое употребление алкоголя приводит к адаптации нервной системы, и внезапное прекращение приема спиртного вызывает гиперактивность нейронов, что проявляется в виде характерных симптомов.

Риск возникновения данного состояния возрастает при потреблении большого количества алкоголя в течение продолжительного времени. Чем больше количество и дольше срок потребляемого алкоголя, тем выше вероятность развития делирия. Наличие заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы и других хронических заболеваний также может сыграть важную роль в возникновении белой горячки. Более подвержены делирию пожилые люди, так как старение связано с ухудшением функций мозга и повышенной чувствительностью к токсическим веществам. Психологические или физические стрессы могут стать триггером для развития алкогольного делирия.

Симптоматика и диагностика

Симптомы белой горячки могут варьироваться от умеренных до тяжелых состояний. При этом состояние пациента может меняться в течение коротких промежутков времени. Лица, страдающие от белой горячки, могут потеряться в пространстве, путаться в воспоминаниях и во времени. При делирии настроение человека также резко меняется от сильной тревоги до агрессии.

При белой горячке у человека могут проявляться галлюцинации, причем не только визуальные, но и слуховые. Физиологически о болезни может сигнализировать тремор, потливость, тахикардия и повышение артериального давления — все это может проявляться одновременно.

«Для диагностики белой горячки наркологи используют клинические критерии, такие как наличие характерных симптомов и исключение других возможных причин. Например, инфекционных заболеваний. Важно помнить, что самообследование и диагностика не проводятся: необходима помощь квалифицированного специалиста — так как это состояние, угрожающее жизни пациента и окружающих», — рассказал психиатр-нарколог.

Лечение

Лечение белой горячки требует госпитализации. В большинстве случаев пациентов госпитализируют в отделение реанимации или интенсивной терапии, где они находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала.

Многие пациенты страдают от обезвоживания, поэтому им вводятся растворы для восстановления водно-солевого баланса. Седативные и антипсихотические препараты применяют для купирования психомоторного возбуждения и для устранения галлюцинаций и бреда.

В некоторых случаях может потребоваться дополнительная медицинская детоксикация для устранения остаточных токсических продуктов распада алкоголя из организма. На последнем этапе пациенту требуется психосоциальная поддержка, которая включает в себя помощь с реабилитацией и социальной адаптацией после завершения острого периода. После купирования острого состояния необходимо продолжить лечение алкогольной зависимости.

Последствия алкогольного делирия

После белой горячки в долгосрочной перспективе у пациентов часто появляются проблемы с памятью и вниманием, которые могут сохраняться даже после прекращения делирия. Регулярные эпизоды делирия могут привести к развитию алкогольной деменции. Алкогольный делирий имеет высокий уровень смертности, особенно среди людей с сопутствующими хроническими заболеваниями.

«Злоупотребление алкоголем остается серьезной медицинской проблемой, требующей комплексного подхода к диагностике и лечению. Необходимо понимать симптомы, причины и последствия, чтобы обеспечить пациентам необходимую помощь и поддержку. Повышение общественной осведомленности об этой проблеме и профилактика алкогольной зависимости имеют решающее значение для снижения числа случаев алкогольного делирия и обеспечения безопасности людей, которые страдают от данного состояния», — добавил Халитов.