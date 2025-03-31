Психиатр Молева: число выявленных случаев аутизма у детей растет в России и мире

Детский врач-психиатр Екатерина Молева сообщила РИАМО, что в России, как и во всем мире стали чаще выявлять случаи расстройства аутистического спектра у детей.

«Тенденция и в нашей стране, и в мире в целом склоняется к увеличению случаев (аутизма - ред.). Встречаемость расстройства аутистического спектра — это открытый вопрос. Это связано с большей осведомленностью врачей о диагнозе, поэтому они чаще диагностируют это расстройство. Связано ли это с увеличением заболеваемости, это вопрос очень дискуссионный», — сообщила Молева.

Она отметила, что нужно принимать к сведению и гипердиагностику — когда другие похожие заболевания принимают за расстройство аутистического спектра.

7 марта Фонд Андрея Первозванного и Центр «Наш солнечный мир» запустил межрегиональный журналистский проект «Ранняя диагностика аутизма». Он организован в развитие проведенного в декабре 2024 года проекта «Один день вместе», в рамках которого журналисты провели время с семьей с ребенком с РАС, написали репортаж о повседневных радостях и сложностях, с которыми семья сталкивается, и опубликовали 21 материал в СМИ 19 регионов России. Статьи журналистов были собраны на странице сайта, чтобы показать судьбу детей с РАС в разных уголках нашей страны.