Психиатр из Подмосковья рассказала, как спиртное влияет на зимнюю хандру

Большое количество людей в осенне-зимние месяцы чувствуют упадок сил и ухудшение настроения. Участковый врач-психиатр психоневрологического диспансера Красногорской больницы Виктория Захарова в разговоре с РИАМО поделилась эффективными способами, как справиться с сезонной хандрой, и рассказала, почему в этом вопросе не поможет алкоголь.

«В осенние и зимние месяцы, когда световой день короче, многие люди испытывают состояние подавленности, апатию, а иногда и бессонницу. Чаще всего причиной становится недостаток солнечного света, который влияет на биоритмы человека и уровень серотонина, гормона, который отвечает за наше настроение», — объяснила Захарова.

По словам Захаровой, чтобы настроение повысилось, обязательно нужно выходить на прогулки, даже если дни пасмурные. Особенно полезно будет погулять в солнечные дни. Эксперт рекомендовала усилить физическую активность в течение дня, регулярные упражнения способствуют выработке так называемых гормонов радости, эндорфинов.

«Старайтесь полноценно отдыхать — соблюдайте режим труда и отдыха. Сон должен быть полноценным, 7–8 часов в сутки. Питайтесь сбалансированно. Обязательно уделяйте время интересному общению, встречам с близкими, хобби. Хорошо себя зарекомендовали фито- и ароматерапия с использованием масел цитрусовых или лаванды», — добавила Захарова.

Врач также подчеркнула, что алкоголь или психотропные вещества не помогут побороть хандру, а, наоборот, усугубят ситуацию. Лучше отдать предпочтение отварам трав: пустырника, мяты, пиона, валерианы, душицы, зверобоя, которые издревле известны своими успокоительными свойствами. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах (медучреждений – ред.) размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.