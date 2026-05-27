Психиатр Голубинская заявила, что хроническая усталость опасна депрессией

По словам врача-психиатра и психотерапевта, среди признаков хронической усталости — апатия, снижение аппетита, упадок сил и сексуальной активности. Иногда это состояние путают с железодефицитной анемией или гипотиреозом, поэтому важна диагностика.

«Обязательно человек должен любой заниматься спортом, очень много ходить, когда человек ходит, подключается волевое звено. Соответственно, нужен разумный график еды, потому что частые перекусы способствует жировому гепатозу печени и развитию синдрома хронической усталости, потому что возникает инсулинорезистентность. Также важен сон в ночные часы. Очень многие любят сидеть ночью и общаться по телефону, но это приводит к истощению нервной системы», — пояснила Ольга Голубинская в эфире радио Sputnik.

Врач отметила, что одной из причин может быть психологическое истощение на фоне роста обиды, раздражительности и гнева.

«В наше время люди становятся более стрессодоступными за счет того, что очень возрастает феномен таких эмоциональных состояний, как обида, раздражительность, гнев», — подчеркнула Ольга Голубинская.

При обращении к специалисту пациенту назначают обследования, включая МРТ, анализы крови и оценку соматического статуса. В терапии применяют антидепрессанты, витаминные комплексы и психотерапию.

