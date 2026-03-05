Психиатр Фимкин предупредил о весеннем росте алкогольных психозов
Фото - © Adobe Stock
В начале весны у людей с алкогольной зависимостью чаще происходят срывы и развиваются острые психозы, сообщает Газета.ru.
Эксперт телеканала «Доктор» Степан Фимкин объяснил, что весной организм переживает перестройку биоритмов. На фоне усталости после зимы усиливаются тревожность, раздражительность и нарушения сна, что повышает риск рецидива у зависимых людей.
По словам врача, алкоголь воспринимается как быстрый способ снять напряжение, поэтому люди начинают пить чаще и уходят в запой. При резком прекращении употребления на 4–6 день может развиться алкогольный делирий.
«Горячка случается тогда, когда человек после длительного запоя резко перестает выпивать. На 4–6 день начинаются галлюцинации, бред, агрессия и полная дезориентация», — сообщил Фимкин.
Он подчеркнул, что это состояние требует срочной госпитализации. К марту у хронически пьющих истощаются запасы витаминов, что усиливает риск судорог, сердечных нарушений и поражений нервной системы.
Особенно уязвимы люди с тревожными и депрессивными расстройствами. Среди тревожных признаков рецидива врач назвал бессонницу, скрытность, перепады настроения и поиск оправданий.
«Очень важно, чтобы человек не пытался самостоятельно выходить из запоя дома», — добавил психиатр.
При треморе, скачках давления, рвоте и галлюцинациях необходимо вызывать скорую помощь.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.