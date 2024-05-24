Психиатр Бердыева перечислила факторы риска развития шизофрении

Мужчины, а также жители городов находятся в зоне повышенного риска развития шизофрении, сообщила РИАМО врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Гулялек Бердыева.

В пятницу во всем мире отмечается День осведомленности о шизофрении. Памятную дату учредили в 1988 году, чтобы привлечь внимание к этому тяжелому заболеванию и проблемам людей, которые страдают от него.

«Шизофрения — это психическое заболевание, при котором у человека нарушается восприятие действительности, поведение плохо поддается сознательному контролю, что негативно влияет на мышление, „расщепляет“ его», — сказала Бердыева.

По ее словам, сегодня шизофренией болен каждый 300-й житель планеты, а это миллионы человек.

«Точная причина возникновения шизофрении еще не выявлена, однако у ученых уже есть определенные статистические и исследовательские данные. Так, этой болезни больше подвержены мужчины, нежели женщины. Самый распространенный возраст для дебюта шизофрении — 18-25 лет для мужчин и 25-35 лет для женщин, при этом второй пик заболеваемости среди женщин приходится на менопаузу», — отметила Бердыева.

Врач подчеркнула, что симптоматика заболевания у мужчин и женщин тоже различается.

«В среднем мужчины болеют тяжелее, чем женщины. У мужчин чаще отмечаются слуховые галлюцинации и религиозный бред, у женщин — сексуальный бред, болезненная ревность, депрессивные симптомы», — уточнила психиатр.

Бердыева добавила, что также ученые выявили корреляцию между повышенной заболеваемостью шизофренией и проживанием в городских условиях.

«К сожалению, шизофрению невозможно излечить полностью, однако при своевременном лечении у грамотного психиатра можно добиться стойкой ремиссии с сохранением интеллектуального уровня, трудоспособности и социального функционирования», — заключила Бердыева.