Проверьте сердце: о каких недугах говорит кашель без простуды

Если человек кашляет без признаков ОРВИ, это может указывать на сердечно-сосудистые заболевания или аллергию, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Поводом для беспокойства должно стать покашливание на фоне полного здоровья. То есть нет признаков простуды, а человек все равно время от времени кашляет, будто пытается прочистить горло. Такой симптом может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний, часто встречается у людей с пороками сердца, а также у тех, кто страдает гипертонической болезнью, воспалительными заболеваниями сердца или перенес инфаркт миокарда», — рассказала Уланкина.

Она отметила, что еще одна частая причина покашливания — аллергия. Кашель в этом случае появляется в ответ на встречу иммунитета с враждебным для организма аллергеном. Кроме покашливания, появляются зуд, чихание, глаза краснеют, текут слезы, развивается аллергический насморк.

«Покашливание может появиться на фоне приема некоторых лекарств. Такое побочное действие есть у препаратов, которые назначают для лечения высокого артериального давления, сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма. К ним относятся препараты из группы ингибиторов АПФ и некоторые бета-блокаторы», — информировала врач.

Кроме того, покашливание могут спровоцировать противовоспалительные средства, антибиотики тетрациклинового ряда и, как ни парадоксально, некоторые противокашлевые препараты.

