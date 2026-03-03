Проваливаются нос и скулы: зумеры уродуют себя молотками ради красивых лиц

В погоне за «идеальными» скулами и острыми чертами лица молодые люди наносят себе удары молотком, однако такие эксперименты могут обернуться переломами, гнойными осложнениями и пожизненными рубцами вместо желаемой красоты, сообщил РИАМО пластический хирург центра хирургии «Персона» Александр Митаев.

«Даже легкий удар молотком по лицу, конечно же, может привести к синяку, отеку. Но тут возникают возможные осложнения. Это в первую очередь нагноения гематом, и вот уже у вас на всю жизнь вместо красивой „набитой“ скулы, рубец в пол-лица, возможно втянутый, а возможно и огромный красный, гипертрофический. А возможно вам придется делать операцию и вскрывать нагноившуюся гематому», — предупредил Митаев.

Он добавил, что если удар дошел до кости, то здесь к синяку добавляется перелом. Если это перелом со смещением, тогда уже нужна фиксация перелома, иначе будет формироваться ложный сустав и это место не заживет, как нужно, будет подвижно и болеть всю жизнь.

«Это мы рассмотрели варианты, когда нет массивных кровотечений, которые могут привести к летальному исходу. Также не рассмотрели варианты, когда после удара провалился нос, скулы — одна на месте, другая ушла вниз, глаза стали на разном уровне визуально, но также возможно двоение в глазах, переломы челюстей и много-много всяких осложнений», — предостерег хирург.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.