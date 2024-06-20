Противотуберкулезный диспансер Подмосковья обменивается опытом с субъектами РФ

сегодня в 14:05

С 17 по 21 июня 2024 года на базе «Клинико-диагностического отделения» Московского областного противотуберкулезного диспансера будут проходить встречи по обмену опытом и знаниями с сотрудниками противотуберкулезных диспансеров из разных субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Противотуберкулезная служба должна постоянно совершенствовать организацию своей работы. Такие встречи важны для профессионального роста, внедрения инновационных решений и повышения эффективности борьбы с таким сложным заболеванием», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Главные врачи и сотрудники противотуберкулезных диспансеров из Воронежа, Иркутска, Хакасии и Забайкалья ознакомятся с работой Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ведется большая работа, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной.

«Продолжаем и строить поликлиники, и ремонтировать то, что нуждается в модернизации», — отметил глава региона.