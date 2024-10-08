Противотуберкулезная служба Московской области отпраздновала 120-летие

Противотуберкулезной службе Московской области исполнилось 120 лет. За этот период ей удалось добиться отличных результатов в борьбе с этой болезнью и защите здоровья местных жителей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Особые успехи заметны в промежутке за последние 10 лет. С 2014 года показатель заболеваемости туберкулезом уменьшился в 2,4 раза, на 58,7%. На 100 тыс. населения им заболевают всего 15,4.

На 76,3% упала смертность от туберкулеза, то есть, в 4,2 раза. Нынешняя отметка — 1,4 на 100 тыс. населения.

Уменьшилась на 82,4% и распространенность туберкулеза. Она равна 17,9 на 100 тыс. населения.

Эти цифры говорят о том, что большое количество людей удалось спасти от смерти. Также многим получилось сохранить здоровье.

В Московской области получается эффективнее лечить людей с туберкулезом. Клиническое излечение увеличилось на 238,4%. Сейчас оно равно 84,6%, хотя в 2014-м было 25%. Этого удалось добиться благодаря регулярной работе в этом направлении.

На основе Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера функционирует специальная лаборатория. В ней есть современные устройства для работы. Оно позволяет быстро провести диагностику и обнаружить у пациента болезнь.

При совместной работе с национальным институтом качества Росздравнадзора разработали и внедрили механизм внутреннего контроля качества, а также безопасности профессиональных действий. Две больницы диспансера справились с процедурой ресертификации. Они подтвердили, что предоставляют медпомощь на высоком уровне.

Бактериологическая лаборатория учреждения первой в РФ согласилась пройти добровольную сертификацию. Это еще раз дополнительно подтвердило, что она работает по высочайшим стандартам.

Фото - © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В диспансере функционирует Центр компетенции по координации внедрения системы управления качеством в Подмосковье. Он поможет увеличить эффективность работы всех больниц и органов здравоохранения региона. В учреждении работают 11 докторов меднаук, 26 кандидатов меднаук и один кандидат биологических наук.

По предложению главврача больницы Сергея Смердина, вот уже два года на основе клиники разработали кафедру фтизиатрии в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. При этом многие преподаватели в дальнейшем станут коллегами учащихся, что позволяет быстро и эффективно готовить новые кадры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что, в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев.