Протирать гаджеты и мыть руки: какой должна быть профилактика метапневмовируса

В Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга призвали жителей соблюдать профилактические меры от метапневмовируса — мыть руки и использовать антисептик после посещения общественных мест, не прикасаться грязными руками к лицу, прикрывать рот и нос при чихании и обеззараживать гаджеты, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По данным ведомства, это не новая инфекция, она не должна вызывать особой тревоги: ее обнаружили еще в 2001 году. Метапневмовирус представляет собой заболевание, по всем признакам похожее на ОРВИ с поражением респираторного тракта.

Заболевание передается воздушно-капельным путем при разговоре, чихании и кашле и контактно-бытовым путем — через грязные руки.

При этом у детей младше 5 лет и людей старше 65 лет метапневмовирус иногда протекает тяжлее и может привести к инфекции нижних дыхательных путей.